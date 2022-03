Mehrere Medaillen in Düsseldorf : Gladbacher Leichtathleten überzeugen bei Hallenmeisterschaft

Christian Lütz vom LAZ Mönchengladbach Foto: Wolfgang Birkenstock

Leichtathletik Bei den nordrhein-westfälischen Hallenmeisterschaften in Düsseldorf waren die Leichtathleten aus Mönchengladbach gut drauf. Unter anderem kehrte Christian Lütz mit zwei Medaillen und persönlichen Bestzeiten zurück.

Von Paul Offermanns

Bei den nordrhein-westfälischen Hallenmeisterschaften in Düsseldorf waren die Senioren aus der Region gut drauf. Ulrike Wefers von der LG Mönchengladbach lief bei den über 55-Jährigen über 800 Meter zum NRW-Titel in 2:46,32 Minuten. Damit steht die 1500-Meter-Spitzenreiterin auch noch in der Deutschen Hallenbestenliste über 800 Meter auf Platz zwei hinter der Fünften Katja Knopse (SV Turbine Neubrandenburg) von den Senioren-Europameisterschaften im portugiesischen Braga mit 2:43,96 Minuten. Den 800-Meter-NRW-Titel verbuchten konkurrenzlos ihre Vereinskameraden Sonja Beba (W30) in 2:30,37 Minuten und Michael Claßen (M35) über 800 Meter in 2:14,17 Minuten.

M70-Senior Adam Paffrath (LG Mönchengladbach) verbuchte über 200 Meter in 33,94 Sekunden die Bronzemedaille und über 800 Meter den vierten Platz mit 3:07,83 Minuten. M60-Senior Hubert Ollmanns vom SC Myhl sprintete über 60 Meter in 8,70 Sekunden zur Vizemeisterschaft und war dabei deutlich vor dem Drittplatzierten mit 9,03 Sekunden. Im Weitsprung ließ er sich als NRW-Meister feiern: Ollmanns war der einzige Teilnehmer seiner Altersklasse, der die Fünfmetermarke überbot, und das gleich zweimal – mit der Siegesweite von 5,10 Metern und mit 5,05 Metern. Ein ungültiger Versuch und drei weitere Versuche lagen zwischen 4,82 und 4,90 Metern. In der Deutschen Hallenbestenliste steht er nun an zweiter Stelle hinter Norman Krämer (TV Gelnhausen), der bei den Hallen-Europameisterschaften der Senioren in Braga/Portugal 5,22 Meter weit sprang.

Christian Lütz vom LAZ Mönchengladbach/Turnerschaft Neuwerk überzeugte als Sprinter. Er sicherte sich zunächst im 60-Meter-Sprint der über 30-Jährigen in neuer persönlicher Hallenbestzeit von 7,91 Sekunden die Silbermedaille. „Grundlage für meine Bestzeit war ein schneller Start“, sagt er. Nur eine Stunde später ging er über die 200-Meter-Hallenrunde an den Start. Sein Tempo zog er bis in Ziel durch: Der Lohn war eine neue Hallenbestzeit für ihn über 200 Meter von 25,63 Sekunden und der NRW-Titel seiner Altersklasse M30. LAZ-Kollege Adam Rajter lief über 800 Meter zusammen mit den jüngeren Altersklassen M30 und M35. Von Beginn wurde aufs Tempo gedrückt. Vom schnellen Anfangstempo ließ er sich nicht verleiten und ging die Runden recht gleichmäßig im abgesprochenen Tempo an. Auf der letzten Runde konnte er noch ein wenig beschleunigen und lief in neuer Hallenbestzeit von 2:20,78 Minuten auf den Bronzerang.