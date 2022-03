Ungewöhnliche Rettungsaktion : Feuerwehr Mönchengladbach rettet eingeklemmte Katze

Mönchengladbach Die Katze war in einen zehn Zentimeter breiten Spalt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gerutscht und saß dort fest. Mehrere Anwohner hatten daruafhin die Feuerwehr gerufen. So befreiten die Einsatzkräfte die Katze.

Mehrere besorgte Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Mönchengladbach-Rheydt haben am späten Dienstagnachmittag die Feuerwehr angerufen, weil im Treppenhaus des Gebäudes an der Limitenstraße eine Katze eingeklemmt war. Die Leitstelle entsandte daraufhin ein Einsatzkräfte von der nahe gelegenen Feuer- und Rettungswache in Rheydt sowie vom Technik- und Logistikzentrum in Holt.