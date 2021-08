Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : 22-Jähriger bei Angriff von zwei Männern schwer verletzt

Das Opfer wurde in der Nähe der Musikschule angegriffen. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Die Täter schlugen und traten noch auf das Opfer ein, als es bereits am Boden lag. Erst als eine 18-Jährige dazwischen ging, hörten sie auf und flüchteten.

Ein 22-jähriger Mann ist am Montag an der Lüpertzender Straße angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen ist der 22-Jährige gegen 16 Uhr im Bereich des Berggarten an der Musikschule von zwei Männern geschlagen und getreten worden. Die Angreifer ließen auch dann nicht von dem Geschädigten ab, als dieser im Zuge der Attacke schon am Boden lag. Erst als sich eine 18-jährige Zeugin zwischen die beiden Männer und das Opfer stellte, flüchtete das Duo in Richtung Fliethstraße.