Aktion in Mönchengladbach : De Kull organisiert Bolzplatzturniere für Jugendliche

Der Auftakt der Bolzplatzligatour 2021 fand an der Radrennbahn statt. Foto: Sebastian Kalenberg

Mönchengladbach Der Jugendhilfeträger De Kull lädt Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren zur kostenlosen Bolzplatzligatour 2021 ein. Es ist der Auftakt einer Aktion, die womöglich bei Borussia Mönchengladbach enden könnte.

(seka) Alex wirbelt mit dem Ball am Fuß über den Bolzplatz an der Radrennbahn in Mönchengladbach. Dass der Zwölfjährige mit seinen quirligen Bewegungen ein argentinisches Nationaltrikot der Fußball-Legende Diego Maradona trägt, ist sicherlich kein Zufall. Der 2020 verstorbene Maradona galt als einer der technisch begnadetsten Fußballer aller Zeiten. Bei Alex und seinen Freunden, die sich den Teamnamen 1. FC Eicken gegeben haben, reichte es zumindest so schon mal zum Auftaktsieg bei der Bolzplatzligatour 2021 – ausgerichtet wird dieses Ferienangebot vom Jugendhilfeträger De Kull.

Emiliano (r.) und Alex (l.) haben auf dem Bolzplatz mitgespielt. Foto: Sebastian Kalenberg

An fünf Tagen in dieser Woche lädt De Kull auf fünf verschiedenen Bolzplätzen zu kostenlosen Straßenfußball-Turnieren für Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren ein. „Ich kriege seit Wochen Nachrichten von den Jugendlichen, wann es endlich los geht“, erzählt Organisator Leon Glitt. „Der Ehrgeiz ist definitiv da. Und auch wir sind natürlich froh, dass wir nach der coronabedingten Pause wieder regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen können.“

Zum Auftakt am Montag kamen sechs Teams mit über 30 fußballbegeisterte Jugendlichen auf dem kleinen Bolzplatz an der Radrennbahn zusammen. Zwei offizielle Schiedsrichter des Kreises leiteten die Begegnungen, die im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgespielt wurden. Es geht um Fußball, aber gleichzeitig um so viel mehr, wie Leon Glitt erklärt: „Wir nutzen den Sport, um die Kinder abzuholen und ihnen Werte zu vermitteln. Fußball verbindet.“ Deshalb ist die Aktion in der letzten Woche der Sommerferien auch nur der Auftakt zur großen Bolzplatzliga, die ab September von De Kull ausgerichtet wird: monatliche Spieltage auf Bolzplätzen, feste Trainingsmöglichkeiten für die Teams, Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers stellte in Aussicht, dass die finalen Spiele dieser Bolzplatzliga bei der Borussia ausgespielt werden.