Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr : Unbekannte platzieren spitze Schrauben unter Polizeiauto

Mönchengladbach Die Beamten hörten während der Fahrt zu einem weiteren Einsatz plötzlich ein wummerndes Geräusch. Die Luft war aus einem Reifen entwichen. Ein Abschleppdienst musste den Streifenwagen abholen.

Unbekannte haben am Montagabend in der Gladbacher Innenstadt für einen „Platten“ an einem Streifenwagen gesorgt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht mögliche Zeugen.