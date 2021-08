Wirtschaft in Mönchengladbach : Wirtschaftsleistung steigt in Gladbach

Wirtschaftsleistung steigt in Gladbach

Wirtschaft in Mönchengladbach

Die Summe aller hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungent in Mönchengladbach stieg 2019. Foto: Shutterstock

Mönchengladbach 2019 waren die Mönchengladbacher fleißig: Das erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt der Stadt nahm zu. Im regionalen Vergleich liegt Mönchengladbach aber zurück.

Die Mönchengladbacher haben im Jahr 2019 das erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt deutlich gesteigert. Im Jahr vor der Corona-Pandemie lag das Bruttoinlandsprodukt (also die Summe aller hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungen) bei knapp 9,1 Milliarden Euro. Das war im Vergleich zu 2018 ein Zuwachs um 1,5 Prozent. Damit erwirtschaftete jeder Erwerbstätige genau 65.855 Euro in dem Jahr. Das geht aus einer Aufstellung des statistischen Landesamtes it.NRW hervor. Dieser Wert wird zu Marktpreisen ermittelt, er ist also nicht preisbereinigt und deshalb über die Jahre inflationsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar.