Kultur in Mönchengladbach : Kaya Yanar kommt im Herbst nach Wickrath

Mönchengladbach Die Komische Nacht ist wegen der Corona-Pandemie jetzt auf November verschoben. Monika Hintsches kommt ebenfalls erst dann ins TiG. Und auch im Kunstwerk Wickrath hofft man auf den Herbst.

Komische Nacht Erst sollte der Comedy-Marathon im Frühjahr vergangenen Jahres stattfinden, dann wurde er wegen der Corona-Pandemie in den Herbst 2020 verlegt. Jetzt gibt es einen neuen Termin für die dritte Komische Nacht von Mönchengladbach: Dienstag, 2. November, ab 19.30 Uhr. An vier Orten in der Stadt gibt es dann (hoffentlich) Comedy: in der Hensen Brauerei, im Hotel Rosenmeer, im Theater im Gründungshaus (TiG) und im Messajero.