„Lesetelefon“ für Senioren : Geschichten, Gedichte und Gespräche per Telefon

Mönchengladbach Vier Studentinnen starten ihr Projekt „Lesetelefon“. Alte Menschen, die dabei sein wollen, können sich kostenlos anmelden und zuhören.

Vermutlich hätte es dieses Kulturprojekt ohne die Corona-Pandemie so nie gegeben. Mit dem „Lesetelefon“ bekommen Senioren nach Vereinbarung einen Anruf, eine Geschichte vorgelesen und Zeit zum Sprechen. Am anderen Ende der Leitung sitzen Valerie Eichmann, Fiene Walker, Katharina Janßen und Sarah Könner.

Die Vier studieren den Masterstudiengang Kulturpädagogik und Kulturmanagement an der Hochschule Niederrhein . Das Konzept des Lesetelefons entstand in einem Onlinekurs bei Professor Frank Jebe. Bei ihren Recherchen merkten die Studentinnen, dass es bereits einige Veranstalter ähnlicher Aktionen gibt. Dabei wurden sie auch auf den Mönchengladbacher Verein „Kulturlöwe Niederrhein“ aufmerksam, der ein vergleichbares Projekt an den Start brachte. „Wir haben uns für die Zielgruppe älterer Menschen entschieden, da es für sie weniger Angebote gibt, als beispielsweise für Kinder und Jugendliche“, erklärt Eichmann den Ansatz der Projektgruppe.

Dreikönigssingen in Grevenbroich : Der Segen der Sternsinger kommt per Telefon direkt ins Haus

Anmelden kann man sich von 9 bis 18 Uhr über die Telefonnummer 0157 38261301 oder per Mail an lesetelefon@web.de. Viele Termine sind bereits vergeben, da die Studentinnen mit mehreren Altenheimen und dem Fachbereich Altenhilfe der Stadt kooperieren. So konnten sie bereits mit einer kleinen Umfrage einige Wunsch-Geschichten in Erfahrung bringen.