Museum in Mönchengladbach : Textiltechnikum will 2021 digitaler werden

Mönchengladbach Das Textiltechnikum hat sich für das gerade begonnene Jahr viel vorgenommen. Mehrere digitale Projekte – darunter eine Augmented-Reality-App – sind geplant, aber auch eine Ausstellung der Kunstgruppe „Strichstärke“ – wenn es denn die Pandemie erlaubt.

Ein wichtiges Projekt ist die Digitalisierung. Als Schritt in die digitale Präsenz soll eine Augmented-Reality-App (eine App mit erweiterter Realität, die digitale Informationen und reale Objekte kombiniert) erstellt werden, die neue Wege der Besucherführung ermöglicht. Außerdem wird ein Film zu den historischen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie seinen Abschluss finden. Ein weiteres Projekt beschreitet im Bereich der digitalen Sammlungsdokumentation Neuland. In Form von „Tutorials“ sollen kurze Filmclips die Arbeit an den Textilmaschinen dokumentieren, um das Wissen um den Umgang mit den historischen Maschinen zu sichern; die Tutorials sollen in einem YouTube-Kanal frei zur Verfügung gestellt werden.