Kultur in Mönchengladbach : „Corinnas“ treffen Staatsministerin

Kultur in Mönchengladbach

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Krings hat sich digital mit der Initiative Corinna getroffen, um über die schwierige Lage der Kulturszene in der Pandemie zu beraten. Als Gast brachte Krings Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit in die Runde. Gut 40 „Corinnas“ nahmen an der Online-Konferenz teil, die Sparkassenparkchef und Corinna-Vorsitzender Michael Hilgers moderierte. „Kunst und Kultur dienen vielen nicht nur als Broterwerb; sie sind pure Leidenschaft“, sagte Grütters. Die Professorin erläuterte außerdem die aktuellen Finanzhilfenprogramme.