Volksoper in Mönchengladbach: Imposante Chöre in „Boris Godunow“

Mönchengladbach Nach der einführenden Soiree erlebten 130 Besucher eine Bühnen-Orchester-Probe der Mussorgskij-Oper. Am Samstag hat die Volksoper „Boris Godunow“ Premiere im Theater. Es geht um sieben Jahre russischer Geschichte.

Dieses imposante Ensemble hatte keine Probleme damit, die von Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson im Graben befehligten Niederrheinischen Sinfoniker stimmkräftig zu übertönen. Bis in die letzte Reihe des Saal-Balkons, auf den Musiktheaterdramaturgin Ulrike Aistleitner die Gäste gebeten hatte, füllten die laut Kütson „mollgestimmten Melodien“ Mussorgskijs die Gehörgänge voll aus. Gespannt sein dürfen die Probenbesucher nun, was sich hinter der Idee der deutsch-russischen Regisseurin Agnessa Nefjodov verbirgt, welche die Choristen, aber auch die Solisten mit fahrbaren Stäben in den Händen auf die Bühne schickt. Die Requisiten erinnern an rollbare Infusionsständer im Krankenhaus – in diesem Fall mit ovalen Glaskolben an der Spitze.