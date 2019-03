Auftritte in Mönchengladbach: Die Comedy-Show, die zu Besuch kommt

Mönchengladbach Bei „Pop up Comedy“ treffen Künstler und Zuschauer an ungewöhnlichen Spielorten aufeinander: Jetzt waren Ludger K. und Maxi Gstettenbauer im Büro.

Pop-up-Stores kennt man inzwischen, viele Innenstädte versuchen so, etwas gegen den Leerstand zu unternehmen. Neu ist die Idee der „Pop up Comedy“ – einer Live Show mit Künstlern in unterschiedlicher Formation. Die Idee: Comedy in verschiedene Städte und an unterschiedliche Orte zu holen und vor einem eher kleinen Publikum aufzutreten. Am Donnerstagabend lud Nils Rochholl, Geschäftsführer der Implec GmbH und Fan der Reihe, in seine Büroräume ein. Mit rund 80 Gästen war die gut anderthalbstündige Veranstaltung ausverkauft.