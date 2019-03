Chöre in MG: Newcomer der Chorszene vor Debüt

Mönchengladbach In der Citykirche singt am kommenden Sonntag der „Newkammer-Chor“ unter Leitung von Klaus Paulsen in einem Benefizkonzert für den Bauverein der Hauptpfarrkirche.

Das will der 40-köpfige gemischte Chor am kommenden Sonntag, 24. März, 17 Uhr, bei seinem Debüt in der Citykirche beweisen. „Der Newkammer-Chor gibt ein Benefizkonzert zugunsten des Bauvereins Hauptpfarrkirche“, informiert Chorleiter Paulsen. Zu hören gibt es Chorstücke von Giovanni da Palestrina, Gregorio Allegri (aus dessen doppelchörigem, also achtstimmigem „Miserere“). Außerdem werden „The Flute of Silence“ des lettischen Komponisten Peteris Vasks und die Jazzmesse des Briten Bob Chilcott aufgeführt. Neben dem Newkammer-Chor, der zur Musikschule gehört, wirken Burkhard Kerkeling (Klavier), Georg Klinkenberg (Kontrabass) und Robert Hurasky (Schlagzeug) mit. Eintrittskarten (10 Euro) sind in der Buchhandlung Degenhardt, Friedrichstraße, sowie an der Abendkasse erhältlich.