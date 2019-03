Mönchengladbach: Rekordbesucherzahlen beim siebten Familientag im Return

Mönchengladbach 37 Aussteller waren am siebten Familientag im Return Sportpark beteiligt. Für große und kleine Gäste waren spannende Programmpunkte dabei.

Der Return Sportpark am Gerstacker war gut gefüllt. Hunderte Besucher liefen zeitgleich durch die Halle. „Einen so großen Ansturm hatten wir beim Familientag noch nie“, sagte Organisatorin Miriam Colonna von Special Times. Bereits zum siebten Mal fand der Familientag statt.

Insgesamt 37 Aussteller waren beteiligt. Von Infoständen bis zu abwechslungsreichen Programmpunkten und kostenfreien Probestunden war für die großen und kleinen Besucher alles vertreten. „Vor sieben Jahren haben wir den Familientag ins Leben gerufen. Wir dachten uns, dass Mönchengladbach mehr Veranstaltungen für die ganze Familie braucht. Was es besonders macht, ist die Mischung aus Information und Spaß, so kommt jeder auf seine Kosten“, sagte Colonna. Angeboten wurden unter anderem Probestunden für Indoor Cycling und Yoga, Kistenklettern, Eis von den Eisdealern und Comedy von Niklas Siepen.

Für die Aussteller bedeutet der Familientag immer viel Arbeit. „Es ist sehr anstrengend, zahlt sich aber aus. Unsere Ausstellerfamilie ist über die Jahre wirklich zu genau dem geworden – zu einer Familie. Wir arbeiten Hand in Hand und haben Spaß miteinander. Ich denke, dass sich das auch auf das Publikum auswirkt. Außerdem spiegelt es meiner Meinung nach die momentane Situation in Mönchengladbach wieder. Wir sind eine Stadt, in der sich viel tut und bewegt. Viele Menschen sehen gar nicht, wie viele Angebote für Familien hier in den letzten Jahren entstanden sind.“