Mönchengladbach: Ausstellung „Soft Skills“– die Zukunft des Designs

Mönchengladbach Studierende des Studiengangs Design-Ingenieur/Textil der Hochschule Niederrhein präsentieren ihre Arbeiten im Monforts Quartier.

Der relativ kleine Raum im Monforts Quartier war am Donnerstagabend gut gefüllt mit Studierenden, Dozenten und Interessierten. Grund dafür war die Eröffnung der Ausstellung „Soft Skills“, die in Zusammenarbeit zwischen imat-uve und dem Studiengang Design-Ingenieur/Textil der Hochschule Niederrhein entstanden ist. Gezeigt werden Arbeiten der Studierenden aus dem letzten Jahr, die sich mit Material- und Oberflächenentwicklung beschäftigen.

„Durch die vielen neuen Technologien befinden wir uns momentan an einem Wendepunkt, auch in der Mode. Die Welt verändert sich“, sagte die Dozentin. Sie wünsche sich, dass die Beteiligten sich mit Besuchern und Unternehmen darüber austauschen können, was die künftige Rolle von Design ist. „Durch welche nachhaltigeren Materialien könnte man beispielsweise Baumwolle oder Leder ersetzen?“ Auch die Zukunft des noch kleinen Studiengangs mit etwa 70 Eingeschriebenen spielt für Ellwanger-Mohr eine große Rolle. „Auch würden wir von den Besuchern gerne erfahren, wie wir diesen Studiengang erweitern und weiter auf die moderne Welt anpassen können.“

Mascha Jacob und Wiebke Hüsges studieren Design-Ingenieur/Textil im vierten Semester an der Hochschule Niederrhein. Für sie ist es besonders spannend, die unterschiedlichen Arbeiten ihrer Kommilitonen sehen zu können. „Es ist so aufgebaut, dass zuerst die Werke der niedrigen Semester zu sehen sind. Gehen die Besucher weiter durch, kommen sie irgendwann beim höchsten Semester an. Wir finden es sehr interessant, so die Verläufe und Weiterentwicklungen sehen zu können“, sagen die beiden. „Es ist auch schön, dass unsere Arbeit einmal ausgestellt und der Welt gezeigt wird, anstatt dass sie einfach im Archiv versinkt und einstaubt.