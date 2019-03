Azubi-Speed-Dating: Bewerbungs-Quickie für angehende Azubis und Unternehmen

Mönchengladbach Dutzende Jugendliche mit und ohne Eltern waren beim Azubi-Speed-Dating bei der Kreishandwerkerschaft auf der Suche nach einem passenden Ausbildungs-Betrieb.

Im Lichthof der Kreishandwerkerschaft sammeln sich Jugendliche und junge Erwachsene. Manche werden von ihren Eltern begleitet, viele sind alleine gekommen. Einer von ihnen ist Nour Qusem. Der 19-Jährige hat in der Berufsberatung der Agentur für Arbeit vom „Speed-Dating“ erfahren. Dabei geht es an diesem Tag aber nicht darum, eine Partnerin kennenzulernen. Sondern ein Unternehmen. „Ich interessiere mich für alles, was in der Autowerkstatt passiert und kann mir eine Ausbildung zum Beispiel als Fahrzeuglackierer oder Kfz-Mechatroniker vorstellen.“ Warum er sich gerade das Speed-Dating zur Kontaktaufnahme ausgesucht hat? „Ich halte das persönliche Gespräch für die beste Methode, um einen Ausbildungsplatz zu finden“, sagt er.