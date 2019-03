Mönchengladbach : „Stars of the Galaxy“ wird zum TV-Drehort

Filmdreh mit Michael, Klinkenberg und Felipe Gutierrez sowie Janina Lackmann und Sascha Sporschill (v.l.) an der Kamera. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Der Fernsehsender ProSieben huldigt der Weltraumsaga „Star Wars“ mit einem Special, das im Mai ausgestrahlt wird. Die Szenen wurden in Nürnberg, den USA und in der Filmfiguren-Ausstellung am Berliner Platz gedreht.

Von Susanne Jordans

Das Fremde, die Action, und vor allem die Details: Die Weltraumsaga „Star Wars“, zu Deutsch „Krieg der Sterne“, ist Kult, und das schon seit Erscheinen der ersten Episode vor mehr als 40 Jahren. Jetzt huldigt der Fernsehsender ProSieben den mittlerweile acht Episoden um die Jedi-Ritter und den ihnen feindlich gesonnenen Sith mit einem 15-minütigen Special über den gigantischen Star-Wars-Spielzeugmarkt. Für die Sendung gedreht wurde in den USA, in Nürnberg und in Mönchengladbach. Ausgestrahlt wird das Special im Mai.

„Unsere Ausstellung und der Shop, in dem es von Star-Wars-Turnschuhen bis hin zu Laserschwertern alles zu kaufen gibt, was der Markt hergibt, ist ein schönes Aushängeschild“, sagt Ausstellungsbetreiber Thomas Manglitz. Bei ihren Recherchen nach perfekten Kulissen für ihre TV-Produktion sei sie direkt auf das Gladbacher Museum gestoßen, erzählt ProSieben-Redakteurin Janina Lackmann. Am Berliner Platz wird unter anderem die Szene nachgestellt, in der Star-Wars-Erfinder George Lucas als junger Mann versucht, in Lizenz die ersten Spielfiguren zu verkaufen, die zeitgleich zur ersten Episode seiner Saga auf den Markt kommen sollen. Das war 1977. Ihm gegenüber am Verhandlungstisch sitzt der Anwalt des US-amerikanischen Spielzeugherstellers Kenner. Nach zähen Verhandlungen steht der Deal. Der Rest ist Geschichte, und das ist eine von viel Geld und weltweiter Berühmtheit für beide Seiten.

In Mönchengladbach spielen diese Lizenzverhandlungen zwei Laienschauspieler nach; Felipe Gutierrez, der dem jungen Lucas nach Angaben von Lackmann zum Verwechseln ähnlich sieht, und Michael Klinkenberg, ein Bekannter von Thomas Manglitz. „Ich bin Student der Wirtschaftsinformatik“, sagt Gutierrez. An den Job des Laienschauspielers ist der Stuttgarter, der extra für den Dreh nach Mönchengladbach gereist ist, rein zufällig geraten. Über gemeinsame Freunde haben er und Lackmann sich im Mainzer Karneval kennengelernt. „Ich habe ihn angesehen und gedacht, der sieht aus wie der junge George Lucas“, sagt die Redakteurin, die zu der Zeit auf der Suche nach einem Gesicht für den Star-Wars-Erfinder in ihrem geplanten Special war.

Viele Komponenten fließen in die Dokumentation mit ein, die das Merchandising zur Kultfilmreihe von Anfang an bis heute zeigt. Neben den nachgedrehten Lizenzverhandlungen in Mönchengladbach stellt der Fernsehsender einen besonders ambitionierten Sammler von Star-Wars-Spielzeug in Nürnberg vor. In den USA bot sich die Gelegenheit, mit dem Spieledesigner zu sprechen, der in den 1970er Jahren die ersten Prototypen des Star-Wars-Merchandisings entworfen hatte. „Nachdem der Deal damals in trockenen Tüchern war, konnte Kenner die Spielfiguren nicht rechtzeitig zum Kinostart der ersten Star-Wars-Episode liefern“, erinnert sich Manglitz. Stattdessen gab es Aufsteller zu kaufen, die als Gutschein für die ersten vier Figuren, die später auf den Markt kommen sollten, dienten.

Dieses als „Early Bird“ bekannte Zertifikat ist heute unter Sammlern so begehrt, dass hierfür schon einmal eine vierstellige Dollarsumme über den Tisch geht. Im Laufe der Jahrzehnte treibt das Merchandising so manche bunte Blüten, darunter eine Star-Wars-Zahnpasta mitsamt Laserschwert-Zahnbürste. Bei der Lancierung von Star-Wars-Kondomen mit der Aufschrift „Ich bin dein Vater“ 2013 auf einer Messe in Essen war allerdings mit dem Abverkauf schnell Schluss.