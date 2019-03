Besuch in Mönchengladbach : Staatssekretär bei Sozial-Holding

Helmut Wallrafen, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus und Norbert Post (v.l.). Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Pflegebevollmächtigter Andreas Westerfellhaus spricht über Qualität in der Altenheimarbeit, über Ausbildung und Digitalisierung in der Krankenpflege.

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Helmut Wallrafen war begeistert und bewegt von dem außergewöhnlichen Besucher der Sozial-Holding der Stadt: Andreas Westerfellhaus, seit einem Jahr Pflegebevollmächtigter im Bundesgesundheitsministerium, besuchte Mönchengladbach. Er nahm sich viel Zeit, um mit Wallrafen, dem Geschäftsführer der Sozial-Holding, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Post und den Führungskräften, Mitarbeitern und Vertretern des Betriebsrates über Altenpflege und ihre Qualität, über die Ausbildung und über Digitalisierung in der Krankenpflege zu diskutieren.

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus ist ein Fachmann auf diesem Gebiet: Er ist ausgebildeter Krankenpfleger, Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie sowie Betriebswirt und hat eine Akademie für Berufe im Gesundheitswesen in Gütersloh geleitet. Von 2009 bis 2017 war er Präsident des Deutschen Pflegerates. Er weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: „Pflege ist ein großartiger Beruf.“ Es sei „wohltuend“ zu erleben, so Westerfellhaus mit Blick auf die Sozial-Holding, dass hier eine hohe Innovationsbereitschaft festzustellen sei. „Wir brauchen konstruktive Arbeitgeber“, sagt der Staatssekretär. Man könne Probleme nicht mit Mitteln lösen, die vor zehn Jahren geeignet waren, sondern neue Wege suchen und finden. „Gesundheitsfachberufe werden sich verändern.“ Im Koalitionsvertrag sei verankert, dass die Zusammenarbeit in den Gesundheitsfachberufen vorangebracht werden müsse. Der Nachwuchs müsse gefördert werden für einen Beruf, an den immer höhere Anforderungen gestellt werden würden. Die Diskussion über all diese Themen müsse auf einer breiten gesellschaftlichen Basis geführt werden.

Helmut Wallrafen räumte mit dem Vorurteil, dass Pflegeberufe schlecht bezahlte Berufe seien, auf: Zumindest in Mönchengladbach würden die Pflegefachkräfte nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst bezahlt, was eigentlich für jeden in der Pflege Tätigen Standard sein sollte.

Ziel der Sozial-Holding Mönchengladbach ist es, in diesem Jahr als Gesellschafter in die SGN GmbH einzusteigen. Die SGN ist das Schulzentrum für Gesundheitsberufe am Niederrhein mit den Gesellschaftern Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH und die Johanniter GmbH, evangelisches Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach.