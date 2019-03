Familientipps in Mönchengladbach: Kinderliederfestival, Familientag bei Return und Slackline

Mönchengladbach Tipps für Veranstaltungen und Ausflüge für die ganze Familie für die Woche vom 22. bis 28. März – in Mönchengladbach und Umgebung.

Samstag In der Codingwerkstatt können Kinder und Erwachsene ein eigenes Spiel programmieren. Der Workshop findet von 13 bis 16 Uhr im SMS Businesspark, Blumenberger Straße 143-145, statt. Kinder unter zehn können nur in Begleitung von Aufsichtspersonen kommen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, gezahlt wird „soviel es dir wert ist“.

Samstag/Sonntag Mit dem „Tag des handwerklich hergestellten Eises“ läuten viele Eisdielen den Saisonstart mit Gratiseis ein, so zum Beispiel die Eisdealer am Samstag oder Ovidio am Sonntag.

Wer für die kommenden Tage und Wochen Tipps und Termine für Familien hat – oder einen zeitlosen Vorschlag, was man als Familie in und um Gladbach und Rheydt erleben kann – kann sich gerne melden. Einfach eine Mail an mg@rheinische-post.de und „Familie“ in den Betreff schreiben.