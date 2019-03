Am Gladbacher Flughafen : Eine Flugzeugwerft baut aus

In den beiden bestehenden Hangars der Rheinland Air Service ist kein Platz mehr. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die Rheinland Air Service (RAS) GmbH am Gladbacher Flughafen wächst seit Jahren und braucht deshalb mehr Platz. Noch 2019 soll der Bau eines dritten Hangars beginnen. Mitarbeiterzahl und Umsatz haben sich seit 2010 verdoppelt.

Es riecht wie in einer Werkstatt, nur sind die Fahrzeuge etwas größer und sind genau genommen auch keine Fahrzeuge. Sondern Flugzeuge. Eines reiht sich an das andere, der Hangar 1 der Rheinland Air Service (RAS) ist restlos voll mit Maschinen, die gewartet werden. Sitze und Motoren sind ausgebaut, Tragflächen demontiert, und Mechaniker schauen sich jedes Teil genau an und ersetzen es, falls es nötig ist. „75 Flugzeuge des Herstellers ATR werden hier pro Jahr gewartet“, erklärt Philipp Mallmann, als er eine Besuchergruppe der IHK Mittlerer Niederrhein durch den Betrieb führt. Hinzu kommen 120 Business-Jets bis zu einem Maximalgewicht von 23 Tonnen. Mallmann ist bei RAS Business Development Manager und Assistent der Geschäftsführung.

Wer wissen will, wie sehr der Mönchengladbacher Flughafen trotz Verlusten zumindest als Wirtschaftsstandort brummt, sollte sich bei RAS umschauen. Die Flugzeugwerft ist der größte Arbeitgeber am Airport mit rund 270 fest angestellten Mitarbeitern, davon 240 an der Niersbrücke. Der Umsatz hat sich seit dem Jahr 2010 praktisch verdoppelt auf inzwischen rund 100 Millionen Euro. Erst vor fünf Jahren hat RAS seinen zweiten Hangar gebaut weil der erste aus dem Jahr 1998 nicht mehr reichte. Jetzt plant der Mittelständler bereits den Bau eines dritten Wartungshangars für Business-Flugzeuge mit weiteren rund 4000 Quadratmetern Fläche inklusive eines Bürogebäudes. Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant. „Es sind noch ein paar Details zu klären“, sagt Mallmann. Das Investitionsvolumen wird wohl über den für Hangar II eingeplanten Kosten von 6,6 Millionen Euro liegen. Überdies ist ein so genannter „Part-Out“-Hangar für das Ersatzteilgeschäft geplant. Denn auch diese noch relativ junge Sparte des Unternehmens wächst.

Flugzeugteile und Motoren werden aus ausrangierten Maschinen ausgebaut und als Ersatzteile aufbereitet. Foto: Markus Rick (rick)

Info Aus der Geschichte des Unternehmens 1971 Gründung des Unternehmens, zunächst in Düsseldorf. 1979 Gründung der Werft in Mönchengladbach. 1998 Bau Hangar 1 und Beginn der ATR-Wartung. 2014 Bau Hangar 2. In Kürze folgt der Bau von Hangar 3.

Jörg Peters ist bei RAS der Betriebsleiter für Regionalflugzeuge. Vor sich auf dem Tisch hat er ein paar Ersatzteile aufgebaut. Ein Gepäckfachdeckel zum Beispiel, wie man ihn aus Flugzeugen eben kennt, aus Kunststoff. „Der kostet neu ungefähr 4500 Euro“, sagt Peters. Ein Seifenspender für die Bordtoilette – 1250 Euro. Eine Schraube schnell ein paar Hundert Euro. Ein Verbandskasten geht in die Tausende. „Die Ersatzteile sind so teuer, weil sie komplett für die Luftfahrt zertifiziert sind“, sagt Peters.

Das hat sich RAS zunutze gemacht und vor sieben Jahren ein für sich neues Geschäftsmodell entwickelt: den Handel mit gebrauchten, aber vollkommen überholten Ersatzteilen aus ausrangierten Flugzeugen des französischen Herstellers ATR, einer Airbus-Tochter. Die werden deutlich günstiger verkauft als neue Komponenten, sind aber laut Peters keinen Deut schlechter. 20.000 für die Luftfahrt zertifizierte Ersatzteile sind nun permanent auf Lager. Peters nennt das Lager „unsere Schatzkammer“, die natürlich rund um die Uhr überwacht wird. Auch diesen Bereich will RAS in einem neuen Lager unterbringen, um weiter wachsen zu können. Das erhöht die Flexibilität und die Geschwindigkeit im Ersatzteilhandel. Und das ist viel wert für Airlines, denn jeder Tag, den eine Maschine wegen eines defekten Teils am Boden verbringen muss, kostet viel Geld. „Flugzeuge stellen die komplexesten Produkte dar, die in Serie produziert werden, vor allem im Hinblick auf die Anzahl der verbauten Komponenten“, sagt Jörg Peters.

Die beiden Hangars der Rheinland Air Service: Direkt daneben soll nun neu gebaut werden. Foto: RAS