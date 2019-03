Landgericht Mönchengladbach: Campingplatz-Mord: Handy-Daten noch nicht ausgewertet

Mönchengladbach/Viersen Jetzt verzögert sich der Prozess erneut. Ursprünglich war ein Urteil im Frühjahr erwartet worden.

„Eine Hauptverhandlung ist grundsätzlich kein Ermittlungsverfahren, sondern dient der Prüfung der Frage, ob sich ein Tatverdacht bestätigt.“ Mit diesen Worten tat der Vorsitzende Richter im Prozess um den sogenannten Campingplatz-Mord, Lothar Beckers, seinen Unmut darüber kund, dass eine für diesen Verhandlungstag vorgesehene abschließende Auswertung von Datenmaterial nicht vorlag. In dem Prozess vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach ist eine 52-Jährige wegen Mordes, ihr Sohn sowie zwei weitere Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Mutter und Sohn sollen die beiden Männer angestiftet haben, den Lebensgefährten der Frau zu verprügeln. Mit der Tat habe sich die Frau für vorangegangene Misshandlungen rächen wollen.

Anfang Januar 2018 sei das Opfer von den beiden Männern in seinem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Niederkrüchten zunächst mit Pfefferspray, dann mit Faustschlägen und einem Schlagstock attackiert worden. Anschließend soll die Angeklagte ihrem Lebensgefährten mit einem Stein auf den Kopf geschlagen haben. Um einen Überfall vorzutäuschen, habe sie einige Wertgegenstände aus dem Wohnwagen entfernt. Der Mann starb an seinen schweren Verletzungen.