Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (2. März 2021) : Sieben Neuinfektionen, Inzidenz bleibt konstant

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldete am Dienstagmorgen sieben neue positive Corona-Nachweise. Die Zahl der aktuell Infizierten blieb jedoch gegenüber dem Vortag unverändert.

Im Vergleich zum Vortag hat es bei den Corona-Zahlen in Mönchengladbach keine großen Veränderungen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagmorgen wie schon am Montag bei 44,1. Und auch die Zahl der aktuell Infizierten lag unverändert bei 345. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Dienstag, 2. März (Stand: 8 Uhr) sieben neue positive Corona-Nachweise. Dem gegenüber standen sieben Personen, die wieder genesen sind.