Inzidenz bei 54,9 : Zwei weitere Corona-Todesfälle im Rhein-Kreis Neuss

Ein 86-jähriger Mann aus Neuss und eine 96-jährige Frau aus Dormagen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 264. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 455 Personen (Vortag: 481) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 58 (Vortag: 55) in einem Krankenhaus. Insgesamt wurden im Kreisgebiet bislang 160 Fälle (Vortag: 160) der britischen Viruslinie B.1.1.7 sowie 3 Fälle (Vortag: 3) der südafrikanischen Viruslinie B 1.351 nachgewiesen. Hierbei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Das teilt der Rhein-Kreis mit.

In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 1 401 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 1 233. Seit dem 11. März wurden hier insgesamt 52 798 Testungen durchgeführt, von denen bislang 6 238 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.