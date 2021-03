Kampf gegen Corona : 1200 Impfdosen zusätzlich für Krefeld

Krefeld In Krefeld werden ab Dienstag Grundschullehrer und Erzieher mit überraschend zugeteilten Impfdosen von Astra-Zeneca geimpft. 1200 zusätzliche Impfdosen hat Krefeld erhalten.

Im Krefelder Impfzentrum wird am Dienstag mit der Impfung von Grundschullehrern und Erziehern begonnen. Die Stadt hatte am vergangenen Freitagabend die Nachricht erhalten, dass ihr 1200 Dosen des Impfstoffs Astra-Zeneca zusätzlich zugeteilt werden. Die Impfungen beginnen ab 13.30 Uhr, geimpft wird bis tief in den Abend so lange, bis alle Anmeldungen abgearbeitet sind. „Unser Ziel war es, diese Dosen so schnell wie möglich zu verimpfen“, erklärte Krefelds Schuldezernent Markus Schön auf Anfrage. Die Stadt hatte am Wochenende die Grundschulen angeschrieben, die nötigen Impfunterlagen zum Ausfüllen mitgeschickt und um Anmeldung der Impfwilligen gebeten. „Das läuft bislang sehr pragmatisch und sehr gut; wir können morgen mit dem Impfen der zusätzlichen Dosen beginnen“, bilanziert Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen am Montag auf Anfrage.

Die Lager an der Coronafront in Krefeld blieb übers Wochenende relativ stabil. Elf neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet der städtische Fachbereich Gesundheit am Montag, 1. März. Die Gesamtzahl aller bestätigten Infektionen liegt somit in Krefeld inzwischen bei 7.239. Als aktuell infiziert gelten 193 Personen, zehn weniger als am Vortag. Genesen sind nach einer Corona-Infektion inzwischen 6.915 Personen, 21 mehr als am Vortag. 131 Personen sind in Krefeld seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt mit der neuen Entwicklung leicht an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diesen Wert für Krefeld am Montag mit 60,2 an. Am Vortag lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 58,5.