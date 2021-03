Kolumne Der Verbraucherschützer : Was Hundehalter bei Versicherungen beachten sollten

Was Hundehalter bei Versicherungen beachten sollten

Rund 16.000 Hunde gibt es derzeit in Mönchengladbach offiziell. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Haftpflichtversicherung ist nicht für alle Halter vorgeschrieben, aber für jeden sinnvoll. Aber nicht in jedem Fall lohnt sich auch eine Hundekrankenversicherung für jeden Vierbeiner.

Fast 16.000 Kostenpflichtiger Inhalt Hunde gibt es in Mönchengladbach . Corona hat dazu geführt, dass auch immer mehr Kostenpflichtiger Inhalt unerfahrene Tierhalter sich einen Vierbeiner zugelegt haben. Dabei sollte man nicht außer Acht lassen, dass der neue Mitbewohner, egal ob Dackel oder Labrador, immer noch ein Tier ist und damit manchmal auch unberechenbar sein kann.

Wer einen Hund hält, kann grundsätzlich auch ohne eigenes Verschulden für Schäden haftbar gemacht werden, die der Hund verursacht. Dabei ist es egal, ob der Halter seine Aufsichtspflicht verletzt hat, er haftet immer und für alle durch den Hund verursachten Schäden. Ein Hund gilt vor dem Gesetzgeber als Luxustier. Nur bei Nutztieren, wie zum Beispiel Blindenhunden, ist die Haftung des Halters beschränkt, wenn ihn selbst kein eigenes Verschulden trifft. Und die Schäden, die durch einen freilaufenden Hund entstehen können, sind dabei nicht unerheblich. Bei einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden kommen leicht Schadenssummen von mehreren 10.000 Euro zusammen. Die möglichen Schäden sind vielfältig. Auch wenn der Hund zu Hause in der Mietwohnung oder bei Freunden das Parkett zerkratzt oder den Postboten beißt, ist der Halter in der Haftung.

Mönchengladbach verhängt Maskenpflicht in der Innenstadt

Neue Corona-Regeln ab Montag : Mönchengladbach verhängt Maskenpflicht in der Innenstadt

Die private Haftpflichtversicherung, die sowieso jeder haben sollte, schließt Schäden durch Hunde nicht mit ein. Deswegen ist eine Hundehaftpflichtversicherung wichtig. Vorgeschrieben ist sie aber nicht immer. In Nordrhein-Westfalen besteht eine Versicherungspflicht nur für gefährliche Hunderassen sowie Hunde ab 40 Zentimetern Widerristhöhe beziehungsweise 20 Kilogramm Gewicht. Der Gesetzgeber fordert dann eine Versicherungssumme von mindestens 500.000 Euro für Personenschäden und 250.000 Euro für sonstige Schäden. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale sollte die Deckungssumme für Personen- und Sachschäden aber mindestens fünf Millionen Euro betragen, denn der Halter haftet in unbegrenzter Höhe. Zu empfehlen ist eine solche Versicherung jedem Hundehalter, da auch kleinere Hunde zum Beispiel im Straßenverkehr schnell zur Gefahr werden können. Außerdem ist die Haftpflichtversicherung für Hundehalter mit teilweise deutlich unter 100 Euro im Jahr vergleichsweise günstig.

Versicherungen sind vor allem dann wichtig und sinnvoll, wenn sie vor potenziell existenzbedrohenden Risiken schützen. Das ist bei der Haftpflichtversicherung zweifelsfrei gegeben. Anders sieht es bei der Hundekrankenversicherung aus. Zwar können die Behandlungskosten in Einzelfällen auch in die Tausende gehen, meistens sind die Kosten aber nicht existenzbedrohend. Zudem muss man für den Gesundheitsschutz seines Vierbeiners erheblich tiefer in die Tasche greifen als bei der Haftpflicht. Für die Krankenversicherung kommen schnell mehrere Hundert Euro im Jahr zusammen. Außerdem sind Selbstbeteiligungen, Schadenslimits, Vorerkrankungen, Alter und vieles andere zu beachten. Wer sich dennoch vor größeren Risiken absichern möchte, der kann auch eine OP-Kostenversicherung abschließen. Sie springt zwar nur bei Operationen ein, ist dafür aber auch deutlich günstiger.