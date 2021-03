Infektionszahlen am Dienstag : RKI registriert 3943 Corona-Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle

Berlin Die Infektionszahlen in Deutschland bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Im Vergleich zur Vorwoche gibt es kaum Veränderungen. Inzwischen haben in Deutschland fast 2,5 Millionen Menschen eine Corona-Infektion durchgemacht.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas niedriger als am Vortag (65,8). Vor vier Wochen, am 2. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 90 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.