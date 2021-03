Arbeitsplätze in Mönchengladbach : 790.000 Euro für Inklusion im Job

Arbeitsplätze in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der LVR fördert Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung und gibt den Betrieben dafür Geld, etwa für barrierefreie Umbauten. Der Verband treibt aber auch Geld ein bei Betrieben, die auf Behinderte verzichten.

Die Zahl der Menschen mit Behinderung steigt seit Jahren, und damit auch die der behinderten Menschen im Arbeitsleben. Im Jahr 2019 haben das Inklusionsamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und die rheinischen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben Arbeitgeber in Mönchengladbach in 295 Fällen mit mehr als 790.000 Euro zur Beschäftigung schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen unterstützt. Das teilte der LVR jetzt mit. 2018 waren es 820.000 Euro in 152 Fällen gewesen.