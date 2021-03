Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 16. März) : Vier Neuinfektionen und ein Todesfall

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Dienstag, 16. März, lediglich vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Allerdings ist auch ein weiterer Mensch nach einer Infektion gestorben.

In Mönchengladbach hat das städtische Gesundheitsamt vier weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt waren am Dienstag 255 Personen infiziert. Das Gesundheitsamt bestätigte aber auch einen weiteren Todesfall: Die Patientin (Jahrgang 1939) starb im Krankenhaus. Vorerkrankungen waren nicht bekannt. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 starben, steigt damit auf 205.