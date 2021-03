Die Sieger-Start-ups für Gladbachs Gründer-WG : Diese Gründer ziehen in die Start-up-WG

Viktor Yotov stammt aus Bulgarien. Er ist an der Online-Peer-to-Peer-Bibliothek beteiligt. Foto: Wirtschaftsförderung Mönchengladbach

Mönchengladbach Drohnen, die mit Schwarm­intelligenz den Zustand kritischer Infrastruktur überprüfen, eine stromproduzierende Handtasche mit Ortungssystem und eine „Online-Peer-to-Peer-Bibliothek“ – die Gewinnerprojekte des „Startup.Starterkit.MG“ der WFMG haben es in sich.

Von Ansgar Fabri

Nun stehen die Gewinner fest: Die siebenköpfige Jury um Michael Bahrk (Jury-Vorsitz) hat die drei Gewinner-Start-ups gekürt, die nun für zwölf Monate „Gründer-WGs“ in der Rheydter Innenstadt beziehen werden. Die Teams sind international und ihre Geschäftsideen klingen zum Teil wie aus einem Sience-Fiction-Film.

Den jungen Kreativen, die zwar oft vor Ideen sprudeln, aber nicht im Geld schwimmen, bietet diese Förderung den Freiraum, sich vor allem auf ihre Projekte zu konzentrieren. Doch das „Startup.Starterkit.MG“ enthält mehr: Arbeitsplätze, bei Bedarf Ausstellungsflächen, Businessplan-Checkup durch die Stadtsparkasse Mönchengladbach, Marketingsupport durch WFMG & nextMG, Beratung und Coaching und viele hilfreiche Kontakte. Das sind die Gewinner.

Info Produkt soll bis März 2022 auf den Markt Der Wettbewerb sollte Start-ups von lokaler bis internationaler Ebene ansprechen. Bedingung Wer teilnahm, sollte planen, bis März 2022 mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung in den Markt einzutreten. Gründer aus diesen Bereichen konnten teilnehmen: Cyber Security, Logistics & E-Commerce, Engineering & Electronic Technology, Aviation & Mobility, E-Health Care sowie Smart Textile & Fashion.

Das Unternehmen SwarmTech Industries

Die Idee Das Übertragen von Schwarmintelligenz auf Drohnenroboter, um so über Thermalsensoren beispielsweise den Zustand kritischer Infrastruktur aus der Luft zu überwachen. Auch eine vorausschauende Wartung von Industrieanlagen soll so ermöglicht werden.

Der Macher Yusuf Ismail (29) ist gebürtiger Südafrikaner und studiert an der Hochschule Rhein-Waal Bionik, ein interdisziplinäres Forschungsfeld, in dem erforscht wird, welche Eigenschaften von Tieren und Pflanzen auf Technik übertragen werden können. Studien- und Arbeitsaufenthalte führten Yusuf Ismail nach Großbritannien an die Universität Oxford und in die USA. In Mönchengladbach ist er seit 2020 in der Blauschmiede beim Start-up 3D InnovaTech in einem Forschungsprojekt beschäftigt. Außerdem schreibt er an seiner Masterarbeit.

Das Produkt eine intelligente Handtasche

Die Idee Eine Handtasche mit Ortungsfunktion, Diebstahlschutz und weiteren technischen Funktionen wie flexible Solarpanels, die Strom erzeugen, mit dem man seinen Handyakku in der Tasche aufladen kann. Weitere Details wollte Gründerin Elvira Sakiri noch nicht verraten, außer: Die High-Tech-Tasche soll nachhaltig sein und daher aus veganem und recyceltem Material hergestellt werden.

Die Macherin Elvira Sakiri erhielt für ihre Idee bereits das NRW-Gründerstipendium, was den hohen Innovationsgrad ihrer Idee bestätigt. Die Idee zu ihrer innovativen Handtasche kam ihr 2019, nachdem ihr im Urlaub ihre Tasche gestohlen worden war. Sakiri zieht nun von Essen nach Mönchengladbach. Ihre direkten Nachbarn werden die anderen Wettbewerbsgewinner sein, da die WGs bewusst im selben Haus einquartiert wurden. So soll die Kommunikation zwischen den jungen Machern gefördert werden, um Synergieeffekte zu erreichen. Man wolle externes Gründungspotential in die Stadt holen, erklärt Jan Schnettler (WFMG). Diese Menschen sollen im Optimalfall auch hier bleiben.

Das Konzept Eine Online-Peer-to-Peer-Bibliothek.