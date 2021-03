Neues Online-Angebot der Stadt : CheckMG soll jungen Menschen Gladbach zeigen

Die Website richtet sich vor allem an junge Menschen, die Mönchengladbach neu entdecken wollen. Foto: Marketing Gesellschaft Mönchengladbach

Mönchengladbach Seit Ende Februar ist die neue Internetpräsenz mit Tipps und Adressen für den Start in der Stadt online. Wir haben uns die Website angesehen.

Wischen statt klicken, intuitive Aufmachung und kurze, locker formulierte Texte. Mit www.check-mg.de hat die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach eine Internetpräsenz entwickelt, die speziell jungen Menschen die Stadt und die örtlichen Angebote in Service, Gastronomie und Freizeit näher bringen soll. Das „Appetithäppchen“ für Studierende, Auszubildende und junge Menschen, wie die Marketing Gesellschaft die Website nennt, soll nicht nur unterhalten, sondern auch über die Möglichkeiten in der Stadt informieren. Neben Tipps für Kneipen und Restaurants, so diese denn wieder öffnen dürfen, sind auch Anlaufstellen und Servicepunkte für die Suche nach einer Wohnung oder einem Arbeitsplatz in der Stadt aufgelistet. Außerdem gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung oder das Lernen und Weiterbilden in Gladbach.

Optisch ist die Seite klar aufgebaut und übersichtlich. Navigiert wird zwischen den einzelnen Punkten nicht mit Klicks, sondern per Swipe, dem zur Seite oder nach oben Wischen auf einem Touchscreen, ähnlich wie bei vielen Apps. Das macht die Bedienung sehr intuitiv und einfach. Allerdings ergibt dieses Prinzip nur auf mobilen Endgeräten wirklich Sinn. Wird die Website über einen normalen PC genutzt, verflüchtigt sich die angenehme Handhabung etwas.

Die einzelnen Tipps scheinen mit Bedacht ausgewählt, die Nutzer werden nicht mit Angeboten überfrachtet. Links zu den jeweiligen Websites sind angefügt. Außerdem sind die meistgestellten Fragen aufgelistet. Darunter zum Beispiel: Was sind die wichtigsten Notrufnummern? Wo finde ich die Stadtverwaltung? Was tun, wenn mir was gestohlen wurde?

Listen wie die „Must See‘s & Must Do‘s“ in Mönchengladbach geben viele Tipps in ansprechend kurzer Form. Zudem gibt es einen Veranstaltungskalender, der aufgrund der aktuellen Pandemielage zwar nicht besonders prall gefüllt ist, trotzdem aber zeigt, dass es auch während der Coronakrise vieles zu entdecken gibt.

Viel Neues findet sich nicht auf der Seite, doch sie ist übersichtlich und gerade für Menschen, die neu in der Stadt sind bestimmt ein guter Anfangspunkt, Mönchengladbach kennen zu lernen. Auch wenn sich die Website nicht nur an sie richtet, sondern auch an junge Menschen, die schon lange in der Satdt leben.