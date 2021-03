Corona im Rhein-Kreis Neuss : Neusserin stirbt an Folgen einer Corona-Infektion - Acht Menschen in Dormagener Seniorenresidenz infiziert

Neusserin stirbt an Folgen einer Corona-Infektion - Acht Menschen in Dormagener Seniorenresidenz infiziert

Rhein-Kreis Neuss Aktuell ist bei 717 Personen (Vortag: 700) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. In einer Seniorenresidenz in Dormagen sind vier Bewohner und vier Mitarbeiter aus einem Wohnbereich mit dem Coronavirus infiziert.

In der Alloheim Seniorenresidenz in Dormagen sind 4 Bewohner und 4 Mitarbeiter aus einem Wohnbereich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Bekanntwerden des ersten Falls wurde allen Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung am Sonntag eine Testung durch ein mobiles Test-Team angeboten. Alle weiteren Ergebnisse sind bislang negativ. Für den betroffenen Wohnbereich hat die WTG-Behörde des Kreises ein Besuchs- und Aufnahmestopp verhängt. Bewohner und Personal des betroffenen Wohnbereiches sind von den anderen Wohnbereichen separiert.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 941Testungen durchgeführt. Hierbei waren 4 Ergebnisse positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 2 231 PCR-Testungen (Vorwoche: 1 611) vorgenommen worden. Seit dem 11. März wurden hier insgesamt 56 640 Testungen durchgeführt, von denen bislang 6 788 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.