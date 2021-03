Kostenpflichtiger Inhalt: Restaurants in Mönchengladbach : Warum viele Gastronomen auf eine Öffnung verzichten

Pia und Michael Kolonko von der Brauerei zum Stefanus bereiten sich derzeit nicht auf eine Öffnung ihres Biergartens am 22. März vor – obwohl sie laut den Corona-Beschlüssen dann wieder Gäste empfangen dürften. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Politik stellt eine Öffnung von Außengastronomien ab dem 22. März in Aussicht. Viele Betreiber in Mönchengladbach sehen davon jedoch ab. Das liegt an unklaren Vorgaben, hat aber auch noch andere Gründe.