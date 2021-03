Analyse zu B.1.1.7 : Neue Hinweise auf höhere Tödlichkeit der britischen Virus-Variante

Eine Frau hält in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

London Untersucht wurden 110.000 Corona-Todesfälle. Und die Analyse britischer Forscher hat weitere Hinweise dafür erbracht, dass die entdeckte Coronavirus-Variante B.1.1.7 tödlicher ist als das ursprüngliche Virus.

Der Studie zufolge, die am Montag im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht wurde, rechnen die Wissenschaftler der London School of Hygiene and Tropical Medicine mit einem um 55 Prozent höheren Sterberisiko bei Infektionen mit B.1.1.7 im Vergleich zu dem ursprünglichen Virus. Bekannte Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht und Ethnie seien dabei berücksichtigt worden.