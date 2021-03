Urlaubsflüge : Ein Jahr nach Corona-Rückholaktion sind noch Tausende Rechnungen offen

Mehr als 300 deutsche Touristen warten am Flughafen von Manila (Philippinen) am 20. März 2020 auf einen von der deutschen Botschaft gecharterten Rückflug. Foto: dpa/Alejandro Ernesto

Berlin Zehntausende gestrandete Urlauber holte die Bundesregierung vor einem Jahr in einem beispiellosen Kraftakt nach Hause. Abgewickelt ist die Aktion bis heute nicht. Das liegt aber kaum an zahlungsunwilligen Touristen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte die Aktion am 17. März 2020 - an diesem Mittwoch vor genau einem Jahr - zusammen mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften gestartet, nachdem viele Länder kurzfristig Grenzen geschlossen und Flugverbindungen gekappt hatten. Insgesamt wurden etwa 240.000 Reisende zurückgebracht. Die Reiseveranstalter flogen die Touristen, die bei ihnen gebucht hatten, selbst kostenlos aus.

Bis zum vergangenen Freitag sind nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt rund 34.953 Zahlungsbescheide an Passagiere aus Deutschland verschickt worden, weitere 21.000 sollen noch folgen. Die restlichen Passagiere aus anderen EU- und Drittstaaten erhalten keinen individuellen Bescheid. Die Bundesregierung will in diesen Fällen an den jeweiligen Heimatstaat herantreten und die entsprechenden Rückforderungen geltend machen.