Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 3. April 2022) : Vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist bis Sonntagmorgen weiter gesunken. Allerdings meldete das Gesundheitsamt vier weitere Mönchengladbacher, die mit dem Coronavirus infiziert waren und gestorben sind.

Bei den vier Gestorbenen handelt es sich nach Angaben der Stadt um zwei Krankenhaus-Patientinnen der Geburtsjahrgänge 1934 und 1948 sowie zwei Patienten der Jahrgänge 1928 und 1944 in Pflegeeinrichtungen. In Zeiten allgemein hoher Inzidenzen ist das Virus trotz aller Schutzmaßnahmen nicht aus Altenheimen und Pflegeeinrichtungen herauszuhalten. Am Montag, 28. März, erklärte ein Stadtsprecher jüngst, waren beispielsweise laut Wochenstatistik des Amtes für Altenhilfe in Mönchengladbach 106 Bewohner von Pflegeeinrichtungen infiziert – das waren allerdings weniger als in der Woche davor (132 bestätigte Fälle am Montag, 21. März).