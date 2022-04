Traditionsgaststätte in Mönchengladbach : Die Vitrine soll bald wieder öffnen

In die „Vitrine“ soll wieder Leben einziehen. Drilon Bajramaj ist der neue Erbpachtnehmer. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Es tut sich was am Gasthaus am Schmölderpark, das alle nur „Vitrine“ nennen. Der neue Erbpachtnehmer will das Gebäude kernsanieren, bevor dort der Gastronomiebetrieb neu startet.