Corona in Mönchengladbach (Montag, 22. Februar 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

Corona in Mönchengladbach (Montag, 22. Februar 2021)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt am Montag tendenziell steigend. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Montag mit Blick auf die vergangenen sieben Tage erneut mehr Menschen verzeichnet, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Außerdem sind in weiteren Fällen Mutationen nachgewiesen worden.

Insgesamt waren am Montag 401 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete fünf neue positive Nachweise.

Auch die britische sowie die südafrikanische Virusvariante sind inzwischen in der Stadt angekommen. Insgesamt 15 Fälle habe das Robert-Koch-Institut bis Montagmittag gemeldet, sagte ein Stadtsprecher. Seit der jüngsten Meldung seien sechs neue Nachweise hinzugekommen. Laut RKI setzen sich die 15 Fälle aus zwölf Nachweisen der britischen und drei der südafrikanischen Variante zusammen. „Bisher sind das alles Fälle im familiären Umfeld“, so der Sprecher. In Gemeinschaftseinrichtungen wie Seniorenheimen sei bisher noch keine Mutante nachgewiesen. Die Labore untersuchen nach wie vor nicht alle Proben auf die Mutationen, sondern nur eine Stichprobe.