Frühlingswetter in Mönchengladbach : Die Sonne lockt auch im Lockdown

Foto: Andreas Gruhn 16 Bilder So schön war das Wochenende in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei fast 20 Grad kamen am Wochenende trotz Lockdown bei vielen Frühlingsgefühle auf. Vor allem Familien mit Kindern trieb es ins Freie. Die meisten, aber nicht alle hielten sich offenbar an die Corona-Regeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anika Peltzer und Holger Hintzen

Für die meisten Mönchengladbacher war es einfach nur das erste Wochenende nach eisiger Winterkälte – für die Polizei hingegen war es am Sonntag schon ein ziemlich heißes: Denn der Sonnenschein lockte Tausende ins Freie und ließ nicht wenige offenbar auch die Vorsicht vergessen. Es sei gut ein halbes Dutzend Ansammlungen von Menschen gemeldet worden, bei denen die Coronaregeln nicht eingehalten würden, berichtete die Polizei am frühen Abend. Wegen einer Vielzahl anderer Einsätze an diesem Tag sei es gar nicht möglich gewesen, das alles zu kontrollieren. Allein fünf Streifenwagen waren am Nachmittag bei der Verfolgung eines Autos gebunden, das bei einer Verkehrskontrolle geflohen war. Weitere Beamte waren bei einer Demonstration von Mönchengladbach nach Rheydt und zurück im Einsatz, für die eine Gruppierung „Querdenken 2161 Mönchengladbach“ geworben hatte.

Aber viele Sonnensucher bemühten sich am Wochenende auch, der Sehnsucht nach Frischluft mit Vorsicht nachzugeben. Im Wickrather Schlosspark bot sich folgendes Bild: Kinder laufen aufgeregt herum, Erwachsene sitzen in der Sonne, gehen spazieren oder fahren mit dem Fahrrad – der Wickrather Schlosspark ist an diesem Wochenende so gut besucht wie selten. Familie Vettorel ist mit zwei kleinen Töchtern zum Matschspielplatz gekommen. „Nach so langer Zeit drinnen ist das Wetter noch befreiender, besonders für die Kinder“, sagt Mutter Sandra Vettorel. Die vierjährige Hannah ist besonders angetan von den Blumen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein plattgetretenes Schneeglöckchen zu versorgen: „Das nehm’ ich mit nach Hause und dann kümmer’ ich mich darum“, erklärt sie.

Auch Tiere und Pflanzen scheinen das frühlingshafte Wetter zu genießen. Einzelne Blumen sprießen auf den Wiesen und am Rande der Bäche im Park. Besonders Schneeglöckchen und lila Krokusse scheinen von den ersten Sonnenstrahlen geweckt worden zu sein. Hündin Lilli gefällt das Wetter ebenfalls. Ebenso ihren Besitzern. „Endlich mal wieder raus“, sagt Katharina Golawski. Auch ihre Zwillingstöchter Maia und Olivia (11) genießen es, in der Sonne mit Lilli spazieren zu gehen. Gleich drei Frauen auf Pferden reiten in der Sonne. Bei einem solchen Wetter mache das besonders Spaß, sagt Reiterin Nadine Brenner (29): „Es ist schön, aber eher so wie jedes Jahr im Frühling. Für uns macht der Lockdown hier nicht so einen großen Unterschied.“

Im Rheydter Stadtwald sind der Spielplatz und die große Wiese voller Menschen, die es so gerade noch schaffen, den Mindestabstand einzuhalten. Besonders viele Kinder rennen umher und spielen aufgeregt. Einige Familien läuten schon die Grillsaison ein. „Es ist sehr schön am Wochenende draußen bei dem Wetter, vor allem wenn man die ganze Woche gearbeitet hat“, sagt Walid Haddad. Die drei kleinen Söhne stehen schon wie Profis am Grill.