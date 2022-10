Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 21. Oktober 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter unter dem Durchschnitt

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW weist derzeit der Landkreis Minden-Lübbecke (950,8) auf, die niedrigste die Stadt Bielefeld. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Mit 260 gemeldeten neuen Fällen steigt die Zahl der nachweislich Infizierten leicht, während die Wochen-Inzidenz gering sinkt. Die wichtigsten Werte im Überblick.

2516 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 21. Oktober 2022. Am Vortag lag der Wert mit 2497 noch etwas niedriger. Seither sind aber 260 Neuinfektionen registriert worden, denen 241 Fälle gegenüberstehen, in denen die Betroffenen wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 639,8 an. Am Vortag lag der Wert bei 642,9. Die Vitusstadt weist im Vergleich mit dem Landes- und dem Bundesschnitt eine etwas unterdurchschnittliche Inzidenz auf. Landesweit sind laut RKI 651,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet worden. Der Bundesschnitt liegt bei 644,5.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 21. Oktober 2022, 11.18 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon wird einer invasiv beatmet. Sechs der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 7,6 Prozent. Landesweit sind 10,0 Prozent der Betten (490 von 4893) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 13,19 an. Am Vortag lag der Wert den Angaben zufolge bei 11,94, wurde durch Nachmeldungen aber auf 14,98 nach oben korrigiert. Der Bundesschnitt liegt derzeit bei 13,24 (Vortag: 12,85 gemeldet, auf 15,15 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 103.542 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 100.669 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 357 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

