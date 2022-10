RKI berichtet : Corona-Inzidenz leicht gestiegen - bei Schulkindern gesunken

Berlin Die Corona-Inzidenz steigt weiter - doch nicht mehr so stark wie zuvor. Vor allem bei Kindern deuten einige Kennzahlen auf eine leichte Entspannung hin. Könnte das an den Schulferien liegen?

Mehrere Kennzahlen deuten darauf hin, dass sich die Corona-Herbstwelle in der vergangenen Woche etwas abgeflacht hat. So ist die bundesweite Corona-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche deutlich weniger stark gestiegen als zuletzt. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner nahm in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um acht Prozent zu, wie das RKI in seinem Corona-Wochenbericht am Donnerstagabend schrieb. Eine Woche zuvor hatte der Anstieg noch bei 28 Prozent gelegen, zwei Wochen vorher sogar bei 54 Prozent.