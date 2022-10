Gastronomie in Mönchengladbach : Aus Schwesterherz wird Napoli Rebels

Foto: bauch, jana (jaba) 13 Bilder So war das Probekochen im „Napoli Rebels“

Mönchengladbach Statt asiatisch inspirierter Küche gibt es in wenigen Tagen am Friedrichsplatz Pizza mit gehobenem Anspruch. Was Gäste dort erwarten können und warum ein Koch aus der Sterneküche damit zu tun hat.