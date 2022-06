ÖPNV in Mönchengladbach : Diese Buslinien fahren aktuell andere Routen

Die Linienbusse im Fuhrpark der NEW. Einige müssen wegen Baustellen andere Strecken fahren. Foto: NEW AG/Detlef Ilgner

Mönchengladbach Bauarbeiten machen bei bestimmten Linien in Mönchengladbach Umwege oder das Verlegen von Haltestellen nötig. Der Überblick, welche Linien aktuell betroffen sind.

Auf zahlreichen Straßen stehen Bauarbeiten an, die zu Einschränkungen für Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) führen. Diese Linien werden laut NEW in der kommenden Woche umgeleitet.

Prälat-Esser-Straße

Ab Dienstag, 7. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 17. Juni, wird die Prälat-Esser-Straße in Wickrathhahn voll gesperrt. Die Haltestellen „Wickrathhahn Denkmal“ werden daher in diesem Zeitraum nicht angefahren. Ersatzhaltestellen werden laut NEW auf der Voigtstraße, Höhe der Hausnummer 34a, und gegenüber eingerichtet.

Rudolfstraße

Ab Mittwoch, 8. Juni, wird zudem die Rudolfstraße bis auf Weiteres halbseitig gesperrt. Davon betroffen sind die Linien 015 und 025. Die Haltestellen „Zur Schmiede“ und „Waldhausener Höhe“ in Richtung Europaplatz werden nicht angefahren. Die Fahrgäste werden auf die Ersatzhaltestellen in der Hehner Straße, Höhe Hausnummer 47 bis 49, verwiesen.

Hauptstraße zwischen Limitenstraße und Brucknerallee

Wegen des Turmfestes in Rheydt wird die Hauptstraße zwischen Limitenstraße und Brucknerallee bis Sonntag, 26. Juni, voll gesperrt. Davon betroffen sind die Linien 016 und 019, die eine Umleitung fahren. Die Haltestellen „Hauptstraße“ und „Hugo-Junkers-Gymnasium“ in Richtung Mönchengladbach beziehungsweise Korschenbroich werden für den Zeitraum ersatzlos aufgehoben.

Hochstraße in Schiefbahn zwischen Linselles- und Schulstraße

Ab Sonntag, 12. Juni, wird der oben genannte Bereich aufgrund eines Stadtfestes bis circa 22 Uhr gesperrt. Davon betroffen ist die Linie 036. Bereits am Samstag, 11. Juni, ab 13:00 Uhr, beginnt der Aufbau, so dass ab diesem Zeitpunkt für die Linie 036 bis Willich Kirche, ausschließlich die Haltestelle der SWK auf der Hubertusstraße angefahren werden kann. Die Busspur, die auf dem Parkplatz liegt, ist somit gesperrt. Die Haltestelle „Schiefbahn Kirche“ von Willich kommend in Richtung Mönchengladbach Hauptbahnhof, wird auf der Königsheide, gegenüber der Provinzial-Versicherungsbüro, eingerichtet. Die Endhaltestelle „Schiefbahn Kirche“ wird ersatzweise auf der Robert-Koch-Straße eingerichtet.

Schiefbahn

Wegen eines Schützenfestes am Samstag, 18. Juni, wird in Schiefbahn die Linie 036 während der Paraden Umleitungen fahren. Die Haltestellen „Zehnthofstraße“ und „Seidenweberstraße“ werden während dieser Zeit nicht angefahren. Die Haltestelle „Siedlerallee“ in Richtung Mönchengladbach Hauptbahnhof/Europaplatz wird ebenfalls nicht angefahren.