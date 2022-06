Verkehr in Düsseldorf : Einschränkungen für die Nordstraße bis Ende August

Spatenstich für den Ausbau der Haltestelle mit (v.l.) Bernd Kentenich (Stadt), Gabriele Matz (VRR) und Michael Richarz (Rheinbahn) Foto: Rheinbahn

Düsseldorf Die Haltestelle Venloer Straße wird umgebaut. Die Linien 701, 705 und 707 fahren eine Umleitung. Die Rheinbahn testet dabei auch das fahrradfreundliche Velo-Gleis.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Venloer Straße hat begonnen. Die drei Bahnsteige der Linien 701, 705 und 707 waren vorher räumlich getrennt an der Nordstraße und der Duisburger Straße. Die beiden neuen Bahnsteige liegen an der Nordstraße, sind parallel angeordnet und verbessern damit Erreichbarkeit und Umsteigemöglichkeiten, da alle drei Linien an der gleichen Stelle zu finden sind. Sie gehen voraussichtlich am Montag, 29. August, in Betrieb.

Die zwei Steige werden auf 60 Meter verlängert, erhöht und mit taktilen Leitsystemen, gesicherten Überwegen, transparenten, einsehbaren Wartehallen und digitalen Anzeigetafeln mit Vorlesefunktion ausgestattet. „Mit mehr als 6000 Fahrgästen am Tag hat diese Haltestelle eine hohe Bedeutung. Der barrierefreie Ausbau erleichtert die Nutzung für alle Menschen, vor allem aber für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste“, erklärt Michael Richarz, Vorstand Technik und Betrieb der Rheinbahn. Berücksichtigt werden soll auch, dass die Haltestellen in einer Hauptgeschäftsstraße mit Außengastronomie liegen. In Abstimmung mit der Stadt ist der stadtauswärtige Steig daher auf einer Länge von knapp 17 Metern nur zwei Meter breit, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Bahnsteigkanten sind mit einem sogenannten „Combibord“ versehen, sodass im Bedarfsfall auch Ersatzbusse hier niveaugleich halten können.

Zudem testet die Rheinbahn an dieser Stelle deutschlandweit erstmalig im ganz normalen Linienverkehr ein sogenanntes Velo-Gleis. Dieses war zuerst in Basel im Einsatz, in Deutschland bisher nur auf Betriebshöfen. Dabei werden vor und hinter der Haltestelle stadteinwärts auf einer Länge von je zehn Metern die Rillen der Schienen mit einem „Elastomer“ verfüllt, das sich absenkt, wenn die Bahnen darüber fahren – jedoch nicht bei Fahrrädern oder Autos. Das macht das Überqueren der Gleise für Radfahrer sicherer, weil sie nicht mit den Reifen in die Rillen geraten können. „Wir wollen Erfahrungen mit dem Velo-Gleis sammeln und testen es daher räumlich begrenzt an dieser Stelle“, so Richarz. Kostenaufwand: mehr als 3000 Euro pro Meter Gleis beim Einbau und bei der Instandhaltung.