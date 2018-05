Mönchengladbach: Blumenkübel bleiben verboten

Mönchengladbach Grüne scheitern im Stadtrat mit Antrag für eine Experimentierklausel.

Es ist das Thema, das viele Gastronomen und ihre Gäste ärgert: die allzu rigide Gestaltungssatzung, die der Stadtrat vor mehr als zwei Jahren für den Kern der Rheydter Innenstadt beschlossen hat. Dennoch wird sich auch nach der Evaluierung, also der kritischen Bestandsaufnahme, nach zwei Jahren Praxiserfahrung nicht so viel ändern, wie es sich mancher Betroffener wünschen würde.

"Die Lockerungen reichen bei Weitem nicht aus", kritisierte FDP-Fraktionschefin Nicole Finger. Mit der Groko aus CDU und SPD sei in Sachen Gestaltung am Marktplatz "kein Blumentopf" zu gewinnen. Finger hatte sich vor der Sitzung mit Harald Gerstung unterhalten und erfahren, welche Varianten ihm seitens der Stadt für die Blumenkübel angeboten worden seien: Er könne sie doch zwischen die Tische stellen - oder Tische und Blumenkübel in einer geraden Linie entlang der Rathaus-Fassade platzieren. Finger kann darüber nur den Kopf schütteln.