Mönchengladbach: Leberwurstbrot und Vogelkacke

Mönchengladbach Zwei Journalistinnen waren Torsten Knippertz' Gäste in der Kulturküche.

Gemeinhin beobachten und beschreiben Journalisten das Geschehen und sind nicht Teil der Show. Bei diesen beiden Damen war das anders. Susanne Schnabel und Inge Schnettler sind journalistische Profis und saßen zusammen mit Moderator Torsten "Knippi" Knippertz auf der Bühne der ausverkauften Kulturküche. Für die beiden sowieso, aber auch für das Publikum war es ein vergnüglicher Abend. Ein sehr vergnüglicher. Aufgeräumt und über Strecken bebend vor Lust am gesprochenen Wort, standen Schnabel und Schnettler dem Interviewer Rede und Antwort. Vor der Tür der Kulturküche hatte es allerdings kurz so ausgesehen, als könnte der Abend mit einer mittleren Katastrophe enden, noch ehe er begonnen hatte. Ein Vogel hatte es auf Schnabel abgesehen, just als sie sich noch schnell das Näschen pudern wollte. Treffsicher hatte er in die offene Puderdose gekackt. Nach der Warm-up-Phase durch Knippi und seinen besten Freund "Timeinator" Christoph ging's los.