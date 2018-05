Mönchengladbach: Gladbacher, liebt eure Stadt!

Mönchengladbach Das Netzwerk "Neue Auftraggeber" stellt sich den Bürgern vor.

Neue Auftraggeber - so heißt ein Netzwerk, das es in Frankreich schon seit mehr als 30 Jahren gibt. Bürger formulieren Aufträge, Künstler setzen sie um, dazwischen stehen Mediatoren, die vermitteln und den Prozess moderieren. Klingt einfach, ist es aber nicht, denn das Ganze ist ein Vorgang, der ganz andere Ergebnisse hervorbringen kann als die ursprünglich gedachten. In einem Dorf in Frankreich beispielsweise wünschten sich die verbliebenen wenigen Bürger eine Skulptur vor dem restaurierten Waschhaus. Der Künstler lehnte das ab, er wollte keine Kunst für ein sterbendes Dorf liefern, sondern das ganze Dorf umkrempeln. Am Ende entstand tatsächlich keine Skulptur, sondern ein See hinter dem Waschhaus mit einer Mauer, auf der Kernbegriffe des Dorfs formuliert waren. Wege waren umgelegt, Grundstücke und Mauern verändert worden, um das Dorf neu zu entwickeln. In einem anderen Fall ist eine Dorfschule komplett umgestaltet worden und dient jetzt als Modell für ländliche Entwicklung in Frankreich. In Pritzwalk in Brandenburg wurde ebenfalls auf die von den Bürgern gewünschten Skulpturen verzichtet, stattdessen wurden in Workshops die Bürger in künstlerische Aktivitäten eingebunden und so die Innenstadt neu belebt.