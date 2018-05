Mönchengladbach: Arbeiten 2030: Der Mensch verliert

Mönchengladbach Studierende der Hochschule wollten wissen, wie sich die Berufswelt verändern wird. Sie befragten 601 Arbeitnehmer. Das Ergebnis: Die Arbeit wird digitaler und mit dem Privatleben verschmelzen. Positiv finden das längst nicht alle.

Rund 92 Prozent der Befragten glauben, dass der digitale Wandel die Arbeit der Zukunft prägen wird und digitale Arbeitsplätze die traditionellen ersetzen werden. Knapp die Hälfte der Befragten sieht diese Entwicklung kritisch. 88 Prozent glauben, dass die zu bewältigenden Aufgaben in Zukunft stärker variieren und man in wechselnden Projekten arbeiten wird. 72 Prozent der Befragten befürworten das. Sie gehen aber auch davon aus, dass es 2030 häufigere Wechsel der Arbeitgeber geben wird. 53 Prozent finden diese Entwicklung schlecht. Knapp 90 Prozent gehen davon aus, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben an Bedeutung gewinnen wird. Ungefähr genauso viele Befragten bewerten das als positiv. 71 Prozent glauben, dass die Grenzen zwischen der Arbeit und dem Privatleben verschwimmen werden. Rund 52 Prozent der Befragten empfinden das als negative Entwicklung. 67 Prozent gaben an, dass ihnen eine Arbeit, die sie glücklich macht, wichtiger ist als das Einkommen. Auffällig ist, dass die Gruppe der unter 30-Jährigen häufige Arbeitgeberwechsel und digitale Arbeitsplätze als negativer empfinden als die übrigen befragten Altersgruppen. Die unter 30-Jährigen werden in der Studie als wertkonservativ beschrieben.