Mönchengladbach: Kunstwerke geben Verborgenes preis

Mönchengladbach Im Arbeitslosenzentrum werden Bilder und Objekte von Karlheinz Koch und Wati Wartmann gezeigt. Sie sollen auch Menschen ins Haus bringen, die es bisher nicht kennen. Heute ist Ausstellungseröffnung.

Alles so schön bunt hier. Die beiden Künstler Karlheinz Koch und Wati Wartmann lieben das große Format - und ganz viel Farbe. Und sie sind echte Tüftler. In ihrer Ateliergemeinschaft auf dem Kühlenhof in Hardt erproben sie diverse Techniken. Tatsächlich kommt Verblüffendes heraus. Das darf ab heute im Arbeitslosenzentrum an der Lüpertz-ender Straße 69 erforscht und bewundert werden. Die Ausstellungseröffnung beginnt um 19 Uhr. Bernhard Jansen spricht erläuternde Worte. "Das ist in diesem Fall nicht schwer", sagt der Kunsthistoriker. "Die beiden machen es mir leicht, weil ihre Werke allein schon von der Art, wie sie entstehen, unfassbar spannend sind." Jansen wird die Entstehungsprozesse erklären. "Das vermittelt schon ganz viel vom Wesen der Werke, die die beiden hier zeigen."