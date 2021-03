Angebot in Mönchengladbach : Berufsberatung per Video für Eltern und Kinder

Mönchengladbach Jugendliche, die einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen, können sich in einer Video-Sprechstunde oder am Telefon beraten lassen.

(RP) In den Osterferien bietet die Agentur für Arbeit täglich Video-Sprechstunden für Eltern mit Kindern an, die aktuell einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen. Das Angebot der Berufsberatung unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene dabei, den Wechsel von der Schule ins Berufsleben zu gestalten. Termine für die Video-Sprechstunden können ab sofort per E-Mail an moenchengladbach.berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden.