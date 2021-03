Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 29. März) : Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter 100

Die sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 96,5. Foto: dpa/Christoph Soeder

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Mönchengladbach am Montag bei 96,5. Insgesamt sind etwas weniger Mönchengladbacher mit dem Coronavirus infiziert als noch am Vortag.

511 Personen in Mönchengladbach sind laut Mitteilung des städtischen Gesundheitsamts am Montag mit dem Coronavirus infiziert gewesen – drei weniger als noch am Vortag. Das Gesundheitsamt verzeichnete 28 neue positive Nachweise.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 8250 Personen aus der Stadt nachgewiesen. Davon sind 7531 (Vortag: 7500) Personen nicht mehr infektiös. 2048 (Vortag: 2014) Personen waren am Montag in Quarantäne, davon wurden 26 im Krankenhaus behandelt. Laut Divi-Intensivregister wurden am Vormittag sieben Covid-19-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt. Vier benötigten eine invasive Beatmung. Vier Betten waren noch frei.